Санкт-Петербург, 16 июня, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга 16 июня прозвучало требование к органам исполнительной власти раскрыть данные о том, какое количество новых заболевших COVID-19 успели до этого вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, с таким заявлением выступила депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи у Александровской больницы Петербурга, лечащей COVID-19

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Она отметила, что в настоящее время город переживает третью волну подъёма заболеваемости ковидом, что уже привело к ухудшению обстановки в стационарах, принимающих пациентов с коронавирусом, болезнь у которых протекает в более тяжелой форме, чем во время первых двух волн. При этом ситуацию осложняет продолжающаяся в соцсетях «антипрививочная» пропаганда, в ходе которой бездоказательно заявляется о «бесполезности» и «опасности» вакцинации.

«Нужно точно знать, среди госпитализированных больных, какова доля тех, кто прошёл вакцинацию, и какова доля тех больных, которые ранее ковидом уже переболели. Потому что в народе очень много распространяется слухов, читают разные сайты, слушают ковид-диссидентов и считают, что вакцина ни на что не влияет. И это выступает «аргументом» против вакцинации. Нужно с цифрами и фактами в руках доказать необходимость вакцинации, ее ценность, то, что она позволяет существенно снизить риск тяжелых последствий, тяжелого протекания болезни», — сказала Оксана Дмитриева.

Она попросила комздрав Петербурга «как можно быстрее подготовить такую статистику и как можно скорее ее обнародовать».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга с начала июня без объяснения причин прекратили публиковать статистические данные о количестве активно больных в стационарах и на амбулаторном лечении, о суточном количестве госпитализаций, о количестве развернутых и свободных коек для пациентов с ковидом и пневмонией.

Добавим, что периодически публикуются лишь данные о ходе прививочной кампании, согласно которым на 15 июня вакцинацию прошли 14% жителей Санкт-Петербурга, правда, еще не все из них успели получить обе дозы прививки.