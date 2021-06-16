Москва, , 14:13 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об электронном документообороте в сфере труда, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Предполагается, что электронный документооборот будет осуществляться через портал «Работа в России» и Единый портал госуслуг либо через иную информационную систему с возможностью подписания электронных документов.

Компания может перейти на электронный документооборот при согласии не менее 50% сотрудников.

В целом инициатива направлена на оптимизацию взаимодействия между работодателями и работниками (в том числе их представительными органами), закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Таким образом парламентарии рассчитывают создать большие возможности для удаленного трудоустройства: соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.

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