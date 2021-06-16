Париж, , 14:20 — REGNUM В сенате Франции будет поднят вопрос о деятельности неонацистов на Украине. Об этом сообщило 16 июня издание Strana.ua со ссылкой на французского сенатора Натали Гуле.

По данным журналистов, Гуле вместе с коллегами посетила Киев, после чего обратилась к министру иностранных дел Франции с требованием отреагировать на рост праворадикального движения на Украине. К обращению было приложено видео, на котором видно, как в центре Киева продаётся нацистская символика, а также, как представители экстремистской организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыто ведут агитацию.

15 июня на странице Гуле в социальной сети Twitter появилась запись, в которой сенатор возмутилась торжественными похоронами нацистского коллаборациониста, участника дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Наши украинские соседи и друзья провели официальные похороны бывшего нациста, который умер в возрасте 99 лет, что вызвало ажиотаж в Раде», — отметила Гуле.

По информации Strana.ua, на французских сенаторов оказывалось серьёзное давление со стороны дипломатических и властных кругов Киева с целью помешать официальному рассмотрению данного вопроса.

Напомним, ранее караул Отдельного президентского полка имени Богдана Хмельницкого принял участие в торжественной церемонии прощания с бывшим эсэсовцем, участником дивизии «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Орестом Васкулом.

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