Минск, , 14:12 — REGNUM Западные страны пытаются подорвать независимость Белоруссии, разрушить ее экономику и конце концов — развалить Союзное государство. Об этом 16 июня заявил председатель Палаты представителей Национального собрания республики Владимир Андрейченко на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, проходящей в режиме видеосвязи, его слова приводит агентство БелТА.

По словам Андрейченко, в настоящее время под видом «защиты свободы и демократии» запущен процесс удушения Белоруссии в экономической сфере, посредством наращивания санкций против республики и выдавливания белорусских предприятий с мировых рынков.

«Беларусь снова, как в далеком 1941 году, принимает на себя удар. На этот раз — так называемого коллективного Запада, нацеленного на суверенитет и подрыв независимости страны, разрушение экономики, а в конечном итоге — развал Союзного государства», — сказал он.

Также председатель Палаты представителей белорусского Национального собрания добавил, что в сопредельных с республикой на западном направлении странах существенным образом наращивается военно-политическое присутствие стран НАТО.

«До прямого противостояния пока дело не доходит прежде всего благодаря созданному за годы союзного строительства мощному оборонному комплексу, способному дать достойный ответ любому агрессору. Но то, что против наших стран развернута полномасштабная гибридная война, уже не вызывает сомнений», — добавил Андрейченко.

Кроме того, он поблагодарил коллег из России «за последовательную и взвешенную позицию, политическую и информационную поддержку на фоне внешнего давления на белорусское руководство и попыток дестабилизировать обстановку в стране».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что настоящий отпор деструктивному воздействию на Белоруссию, которое идет от стран Запада, может дать только всенародная оборона и потому регионы страны должны быть готовы к проведению мобилизации в короткий срок.