Самара, , 14:02 — REGNUM Врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин ушел в отставку. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства.

«Факт ухода врио министра строительства подтверждаем», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что врио министра строительства региона назначен Спиридонов Владимир Юрьевич. Кроме этого, Спиридонов исполняет обязанности первого заместителя министра — главного архитектора Самарской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области назначен директор Управления охотничьих и водных ресурсов региона.