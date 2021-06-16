Брюссель, , 13:58 — REGNUM Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, которая состоится позднее 16 июня, является важной. Об этом 16 июня заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN в преддверии российско-американского саммита в Женеве.

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«Считаю важным, что два президента встретятся. Также очень важен факт, который приветствовали наши союзники, что президент Байден перед встречей с президентом Путиным поговорил и проконсультировался со всеми лидерами НАТО, поскольку альянс — это платформа для координации по вопросам безопасности», — сказал он.

Помимо того, генсек НАТО добавил, что также важны и отношения с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Североатлантического альянса отношения с Россией имеют первостепенное значение, в то же время, НАТО придерживается двухтрекового подхода к ним.