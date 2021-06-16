Женева, Швейцария, , 14:00 — REGNUM Принятие, но не подписание совместных документов возможно по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 16 июня в эфире телеканала «Россия 1».

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Он отметил, что планов о подписании документов нет, но принятие — не исключено. Это будет зависеть от переговоров, от тех решений, которые примут главы государств.

«Кибербезопасность — нет», — уточнил Песков.

По его словам, историческим предстоящий российско-американский саммит не станет, так как ситуация в отношениях двух стран очень тяжёлая, и никаких прорывов ожидать нельзя.

Вместе с тем факт встречи Путина и Байдена и готовность к отрытому разговору о проблемах — это достижение. Потому уже можно сказать, что саммит имеет положительный результат, а прорывов ждать не нужно, констатировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков отметил, что риторика США перед саммитом в Женеве «добавила позитива».

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