Киев, , 13:54 — REGNUM Россия при помощи строительства газопровода «Северный поток — 2» пытается отвлечь мировое сообщество от темы войны в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для иностранных СМИ, полный текст которого опубликовала пресс-служба офиса главы государства.

«Когда будет «Северный поток — 2», можно будет тем или иным путём заблокировать как ситуацию по поставкам газа на Украину, так и транзит через Украину, все будут говорить об этом вопросе, и все будут забывать о вопросе Донбасса», — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что таким образом РФ может подтолкнуть Украину к прямому диалогу с ДНР и ЛНР, от которого Киев упорно отказывается.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Германии могут изменить своё отношение к «Северному потоку — 2» после выборов в стране.

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