Брюссель, , 13:48 — REGNUM Широкий круг других актуальных вопросов геополитики, внешней политики и безопасности обсудили на саммите лидеры США и ЕС. Они выразили решимость продолжать поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность «восточных партнёров ЕС», сказано в официальном заявлении по итогам саммита ЕС-США.

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«Мы полны решимости призвать режим Лукашенко к ответу за продемонстрированную им эскалацию посягательств на права человека и основные свободы, а также за создание угрозы безопасности полетов в результате беспрецедентного и неприемлемого принудительного изменения направления движения пассажирского самолета ЕС под ложными предлогами с последующим арестом журналиста, что стало продолжением нападок на оппозицию и свободу прессы», — сказано в опубликованном 15 июня документе на сайте Европейского совета.

В нём также заявлена поддержка реформирования Украины, Грузии и Молдавии. Лидеры США и решили сотрудничать ради обеспечения долгосрочного мира, устойчивости и стабильности на Южном Кавказе.

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