Кострома, 16 июня, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Костромской области введут новые ограничения из-за роста заражений COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба региона 16 июня.

Карта

Граждан, въезжающих в регион, обяжут предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного максимум за 72 часа до прибытия в области, справку о наличии антител к коронавирусу или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19. В противном случае горожанам придётся провести на самоизоляции 7 дней. Требование не касается туристов, граждан, следующих через область транзитом, а также приезжающих по работе.

Наполняемость залов культурных и развлекательных учреждений, концертных площадок и кинотеатров посетителями снижается с 75 до 50%.

Кроме этого, в регионе вводится новая норма по стимулированию вакцинации. Работникам бюджетных учреждений, сделавшим первую прививку от коронавируса, предоставят выходной. После завершения курса вакцинации труженики смогут рассчитывать на два выходных дня.

По словам Кокоулина, новые правила вступят в силу со следующей недели. Сейчас власти региона готовят необходимые документы, чтобы закрепить решение штаба на бумаге. Похожие меры предприняла соседняя Ивановская область. А вот Ярославская пока не ужесточает ограничения. Там роста заражённых коронавирусом нет.