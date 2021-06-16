Пекин, , 13:46 — REGNUM Власти восточной провинции Шаньдун в преддверии празднования в июле столетия правящей Коммунистической партии Китая (КПК) задержали несколько маоистских активистов, в том числе 77-летнего профессора Ма Хоучжи, который недавно отбыл десятилетний срок за создание подпольной маоистской компартии. Об этом сообщает газета The Epoch Times.

Аресты были проведены в мае в городе Цзинин. Общенациональная операция против «левых» в попытке «сохранить стабильность» началась 12 мая и в основном проводилась в тайне. Семьям задержанных не предоставляли никакой информации об их родственниках.

По-видимому, власти решили «зачистить» всех недовольных и потенциальных смутьянов. По иронии судьбы, за решётку попали и сторонники Мао Цзэдуна, который был одним из основателей КПК в 1921 года.

Известны имена шести задержанных: Ма Хоучжи, Лю Цинфэн, Фу Минсян, Не Джубао, У Жунхуа и Ху Цзяхун. В чем их конкретно обвиняют, власти не сообщают.

Некоторые другие «левые» были вызваны на допрос, а затем отпущены. Полиция Цзинина заявила, что аресты «не имеют никакого отношения к их продвижению председателя Мао».

Независимый учёный У Цзолай считает, что задержание левых активистов, вероятно, связано с предстоящими празднованиями столетия. По его словам, люди, которые всё ещё поддерживают покойного верховного лидера Мао Цзэдуна, представляют потенциальный вызов правлению КПК.

«Некоторые из тех, кто все еще почитает Мао, одобряют мятежную тактику, использованную во время культурной революции», — сказал он, имея в виду десятилетие политических потрясений.

«Они, вероятно, создадут нестабильность для режима КПК, поэтому КПК расправляется с маоистами, а также с правозащитниками и активистами демократии, — добавил эксперт. — Стабильность режима важнее всего».

У Цзолай считает, что КПК рассматривает любое общественное «движение как беспорядок».