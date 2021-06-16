Санкт-Петербург, 16 июня, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Очереди из автомобилей скорой помощи в петербургские ковидные больницы продолжают расти. Чтобы поместить пациента с положительным результатом теста на COVID-19 в стационар медикам «скорой» требуется стоять в очереди от пяти часов. Об этом 16 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказал врач скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга, попросивший не называть его имени.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь машин скорой помощи у Александровской больницы

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Как рассказал медик, если в начале недели в очередях в перепрофилированные стационары «скорым» приходилось стоять три-четыре часа, то сейчас — от пяти часов и больше.

«Сегодня в ночью встал в очередь в Александровскую больницу, сдать пациента смог лишь к восьми часам утра», — рассказал собеседник агентства.

С его слов, автомобили «скорых» стояли не только на подъезде к больнице, но и извивались змейкой вдоль ближайшей улицы.

Также медик подтвердил сообщения, которые приводили некоторые СМИ, о том, что в городе готовят к развертыванию более 1,2 тыс. коек в Городской больнице №2 — самом большом стационаре СЗФО. Минувшей ночью (16 июня) начала принимать первых пациентов и Мариинская больница в центре Петербурга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Смольный с начала июня перестал публиковать данные по развернутым койкам для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией и по количеству госпитализаций. Кроме того, в комздраве Петербурга отказываются отвечать на вопросы СМИ по теме коронавируса в оперативном порядке.