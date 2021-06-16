Ярославль, 16 июня, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Ярославской области суд по иску прокуратуры прекратил право собственности на дом и земельный участок матери двоих детей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебные решения. Сама женщина говорит, что это её единственное жильё.

Дом Светланы Ясабаш

Информация о неординарном случае появилась в паблике ВКонтакте «Свободный Ярославль». Корреспондент ИА REGNUM нашёл саму женщину и выслушал её версию событий.

Светлана Ясабаш переехала в Ярославль из Вологды в 2019 году — на родине она продала две квартиры и на вырученные деньги приобрела земельный участок в посёлке Ивняки Ярославского района. Фактически это территория Ярославля.

Дом, который был на участке, Светлана снесла и начала строительство нового, получив на то разрешение в районной администрации. Практически сразу же у женщины начались конфликты с соседями о границах участков. По словам Светланы Ясабаш, в её адрес начали поступать угрозы.

«Ты не знаешь с кем ты связалась. Мы тебя в порошок разотрём, засудим и в тюрьму посадим. Так мне сказали. Я тогда это всерьёз не восприняла, потому что у меня на руках все документы, разрешение на строительство, стройка уже шла, фундамент был заложен», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Светлана Ясабаш.

В суд в 2019 году обратились не сами соседи, а прокуратура района «в интересах Российской Федерации». Как выяснилось, в апреле 2017 года участок муниципальной земли был передан в безвозмездное пользование «фермеру» как льготной категории граждан. Уже в сентябре того же года «фермер» выкупил участок — такая возможность появляется после того, как на нём построен жилой дом. После этого участок сразу же был перепродан, а потом продан ещё раз. Светлана Ясабаш являлась уже третьим покупателем муниципальной земли.

Как выяснилось в суде, никакого крестьянско-фермерского хозяйства у первого покупателя земли не было. Жилой дом на участке он не построил — вместо него там находился «объект незавершённого строительства и гараж-бытовка». Документы оформлялись с нарушениями закона. Суд признал «фермера» недобросовестным покупателем. А заодно и всех последующих покупателей земли и дома.

«На момент заключения договора купли-продажи жилого дома и земельного участка она видела параметры приобретаемого имущества, жилой дом со всей очевидностью таковым не являлся, какие-либо коммуникации к данному объекту подведены не были, в том числе, электричество, отопление и т.п. Ясабаш С.Г., проявив должную степень разумности и осмотрительности, могла усомниться в законности действий продавца, чего ею сделано не было, ее должно было насторожить отсутствие необходимых коммуникаций для функционирования дома», — говорится в судебном решении.

Своим решением районный суд прекратил право собственности Ясабаш и на земельный участок, и на жилой дом. Женщина говорит, что дом на земле был, к тому же, зарегистрированный в Росреестре.

«Судья признаёт меня недобропорядочным покупателем, на основании того, что «я могла бы видеть, что дом не жилой». Я, честно говоря, даже не смотрела — документы на него есть, он стоит на земле, которую я покупаю. И после этого приостановили моё право собственности на земельный участок», — рассказала Светлана Ясабаш.

Светлана обжаловала решение районного суда, но областной суд пришёл к тому же выводу. Новый дом, который женщина построила, она не успела зарегистрировать. В реальности он есть, а по документам — нет.

«Дом у меня не зарегистрирован, потому что как только началось разбирательство, прокуратура навесила на участок ограничение о применении регистрационных действий. Я подавала, пыталась, но отказывают. Получается, что сейчас дом уже стоит, с января мы с детишками в нём живём. А документов на дом у меня нет. И сейчас администрации вернулась земля на которой стоит дом», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Светлана Ясабаш.

Сейчас женщина опасается, что её выгонят из единственного жилья.

«Сейчас мы живём в этом доме, он достроен. Мы не успели внутри доделать. Боимся отделку продолжать. Потому что проигрываем, проигрываем. Сделали только минимально, чтобы жить можно было. Получается, что меня выгоняют просто из дома, который построен на законных основаниях. Сама я переехала из Вологды. Я заключала договор подряда на строительство дома на деньги, которые выручила с продажи двух квартир в Вологде. И там мы, получается, всё продали, здесь купили участок. В Ярославле у нас никого нет. У меня двое детей — 14 и 8 лет. Я не знаю что буду делать, если нас выгонят», — говорит Светлана Ясабаш.

Сейчас женщина готовится обжаловать судебное решение в Верховном суде. Она настаивает на том, что районный и областной суд вынесли неверные решения, основанные на поддельной экспертизе. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.