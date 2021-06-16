В Ярославской области женщину с двумя детьми суд лишил дома и земли
Ярославль, 16 июня, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Ярославской области суд по иску прокуратуры прекратил право собственности на дом и земельный участок матери двоих детей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебные решения. Сама женщина говорит, что это её единственное жильё.
Информация о неординарном случае появилась в паблике ВКонтакте «Свободный Ярославль». Корреспондент ИА REGNUM нашёл саму женщину и выслушал её версию событий.
Светлана Ясабаш переехала в Ярославль из Вологды в 2019 году — на родине она продала две квартиры и на вырученные деньги приобрела земельный участок в посёлке Ивняки Ярославского района. Фактически это территория Ярославля.
Дом, который был на участке, Светлана снесла и начала строительство нового, получив на то разрешение в районной администрации. Практически сразу же у женщины начались конфликты с соседями о границах участков. По словам Светланы Ясабаш, в её адрес начали поступать угрозы.
В суд в 2019 году обратились не сами соседи, а прокуратура района «в интересах Российской Федерации». Как выяснилось, в апреле 2017 года участок муниципальной земли был передан в безвозмездное пользование «фермеру» как льготной категории граждан. Уже в сентябре того же года «фермер» выкупил участок — такая возможность появляется после того, как на нём построен жилой дом. После этого участок сразу же был перепродан, а потом продан ещё раз. Светлана Ясабаш являлась уже третьим покупателем муниципальной земли.
Как выяснилось в суде, никакого крестьянско-фермерского хозяйства у первого покупателя земли не было. Жилой дом на участке он не построил — вместо него там находился «объект незавершённого строительства и гараж-бытовка». Документы оформлялись с нарушениями закона. Суд признал «фермера» недобросовестным покупателем. А заодно и всех последующих покупателей земли и дома.
Своим решением районный суд прекратил право собственности Ясабаш и на земельный участок, и на жилой дом. Женщина говорит, что дом на земле был, к тому же, зарегистрированный в Росреестре.
Светлана обжаловала решение районного суда, но областной суд пришёл к тому же выводу. Новый дом, который женщина построила, она не успела зарегистрировать. В реальности он есть, а по документам — нет.
Сейчас женщина опасается, что её выгонят из единственного жилья.
Сейчас женщина готовится обжаловать судебное решение в Верховном суде. Она настаивает на том, что районный и областной суд вынесли неверные решения, основанные на поддельной экспертизе. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.