Берн, 16 июня, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В сети показали однодверный электромобиль Micro Mobility Systems Microlino, выполненный по мотивам BMW Isetta. Фотографии с машиной распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Micro Mobility Однодверный электромобиль Micro Mobility Systems Microlino

Это уже третий по счёту концепт-кар электрокара Microlino. В компании называют его «очень близким к серийной версии с точки зрения экстерьера». Премьера серийной версии модели должна состояться совсем скоро — на конвейер авто встанет в сентябре нынешнего года.

Стоит отметить, что ручек для двери модели не предусмотрено — она открывается кнопкой, встроенной под зеркалом. Чтобы выйти из машины нужно нажать кнопку, размещённую в районе лобового стекла.

В движение миниатюрный автомобиль приводится 11-киловаттным электродвигателем. Максимальная скорость автомобиля составит 90 км/ч, а запас хода будет достигать 200 км.

Ранее в США на онлайн-аукционе Bring a Trailer была продана крошечная модель BMW Isetta 300 1959 года выпуска с одной дверью. Пробег автомобиля равен всего 25 700 км. В качестве силового агрегата у машины 298-кубовый мотор.

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