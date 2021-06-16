Сеул, , 13:51 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук принял 16 июня участие в онлайн-встрече министров обороны стран АСЕАН+ (ADDMM-Plus). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

По их словам, во встрече приняли участие представители десяти стран АСЕАН, а также представили восьми стран-партнёров, таких как Южная Корея, США, Китай, Япония, Индия, Австралия, Новая Зеландия и Россия.

В ходе онлайн мероприятия Со Ук отметил, что на фоне пандемии коронавируса в регионе усиливается неопределенность. Он сообщил о необходимости принятия «кодекса поведения», отображающего международное право и универсальные ценности человечества.

Министр обороны Южной Кореи также высказался по ситуации в Мьянме и попросил поддержки со стороны международного сообщества в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

Известно, что министр обороны Южной Кореи также провёл видеоконференцию с министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом, с которым подписал меморандум о взаимопонимании в целях укрепления оборонного сотрудничества.