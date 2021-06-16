Москва, 16 июня 2021, 13:34 — REGNUM У России много вопросов к США по теме двусторонних отношений, заявил 16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также уточнил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят на встрече вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
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Как сообщало ИА REGNUM, встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве (Швейцария) начнётся 16 июня в 13:35 по местному времени (14:35 мск).
Перед двусторонней встречей состоится протокольная съёмка. В 14:55 по местному времени (15:55 мск) запланированы переговоры в расширенном составе, подход прессы не предусмотрен.