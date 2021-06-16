Берн, , 13:26 — REGNUM Президент Швейцарии Ги Пармелин во время своей пресс-конференции выразил уверенность, что встреча в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет конструктивной и вселит надежду в международную политику. Об этом 16 июня сообщает Polskie Radio.

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«Весь мир выиграет от того, если Россия и США смогут вступить в конструктивный диалог по основным глобальным проблемам, таким как борьба с пандемией коронавируса и ее последствиями, изменение мирового климата, цифровизация и, главное, политика», — заявил швейцарский лидер.

Встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина состоится в среду, 16 июня, в швейцарской Женеве. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности в мире, сотрудничество в борьбе с пандемией SARS-CoV-2, а также возможности урегулирования региональных конфликтов.