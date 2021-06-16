Брюссель, , 13:23 — REGNUM В Еврокомиссии (ЕК) отказались от комментариев по поводу возможной отсрочки одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA) российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», о которой ранее сообщил ряд СМИ. Представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер посоветовал обратить с этим вопросом в EMA.

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«Я хотел бы предложить вам связаться с Европейским агентством лекарственных средств, которое в настоящее время изучает вакцину, — ответил ТАСС Де Кеерсмакер. — Они отвечают за этот процесс оценки и, следовательно, имеют больше возможностей ответить на ваши вопросы относительно сроков».

Ранее агентство Reuters сообщило, что одобрение российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в Евросоюзе отложено, так как якобы необходимые данные клинических испытаний не были предоставлены вовремя.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем вопрос сертификации в Европейском союзе российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, регистрация российской вакцины зависит от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Пока, добавил он, российская сторона не получала от него критических замечаний в рамках регистрации российской вакцины «Спутник V» — ни по части исследований, ни по производственной части.

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