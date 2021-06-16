Приштина, , 13:20 — REGNUM Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи продлила технический мандат миссии ЕВЛЕКС (EULEX) в Косово и Метохии на один год. Об этом она 15 июня уведомила верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

В письме, которое Османи направила Боррелю, подчеркивается, что миссия сможет проводить мониторинг ситуации в Косово и Метохии и давать советы, особенно по поводу реформы в сфере правосудия, но при этом у нее не будет никаких исполнительных полномочий, предает телеканал РТС.

По словам Османи, мандат миссии можно будет продлить еще на один год, если руководство в Приштине положительно оценит ее работу.

Напомним, что специальная миссия ЕС в составе 2000 гражданских лиц и представителей правоохранительных органов была предназначена для отправки в Косово и Метохию в соответствии с планом по урегулированию косовского конфликта, составленным Марти Ахтисаари. В феврале 2008 года Евросоюз одобрил размещение миссии в Косово, хотя это решение противоречило Резолюции 1244 СБ ООН. Предполагалось, что миссия прекратит работу в 2014 году, но парламент сепаратистского Косово неоднократно голосовал за продление ее работы.