Берн, 16 июня 2021, 13:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву для проведения переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом 16 июня сообщает Телеграм-канал «Вы слушали Маяк».
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«Путин прилетел в Женеву», — говорится в сообщении.
Также к сообщению прикреплено видео, на котором запечатлены кадры подготовки встречи самолета российского лидера.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что отношения России и Соединенных Штатов переживают момент, когда обеим странам нужно поворачивать к большему взаимопониманию.