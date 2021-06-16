Таллин, , 13:19 — REGNUM Созданный на пожертвования семьи зарубежных эстонцев Кристлер-Ритсо Музей оккупаций и свободы в Таллине намерен отказаться от нынешнего договора аренды, чтобы снизить процентные ставки по взятому кредиту. Об этом сообщил ERR со ссылкой на директора Музея оккупаций и свободы Кейу Тельве.

Музей с 2002 года не платит владельцам земельного участка за пользование территории. По договору семья инвестировала в создание музея, а государство передало в пользование государственную землю.

«Музей взял кредит на создание новой постоянной экспозиции, и процентные ставки зависят от типа договора. Так как у нас договор пользования, а не права застройки, то ежемесячная процентная ставка высокая. Мы могли бы ее существенно уменьшить», — отметила Тельве.

Музей уже обратился к министрам культуры и обороны. «Может, они окажут нам поддержку, и мы договоримся относительно типа договора», — сообщила Тельве.

После Иванова дня 24 июня в Эстонию приедут представители семьи Кристлер-Ритсо.

По словам Тельве, сейчас благоприятное время для поиска устраивающего все стороны решения: Семья Кристлер-Ритсо инвестировали в Эстонию более 4 млн долларов и хотели бы и дальше вкладывать в сохранение и представление истории об обретении свободы. Для них очень важно, чтобы нас поддерживало государство», — добавила Тельве.