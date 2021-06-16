Лондон, , 13:27 — REGNUM Переговоры о торговле с Северной Ирландией после выхода Великобритании из ЕС идут без прогресса. Об этом представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост заявил 16 июня в парламентском комитете Палаты общин.

«Дискуссии ведутся постоянно. Но мы не добиваемся особенного прогресса, несмотря на все идеи, которые мы выдвигаем», — констатировал Фрост.

Великобритания и Евросоюз согласовали североирландский протокол в рамках сделки по Brexit. По словам Фроста, выполнять его положения становится труднее из-за нарастающих противоречий в Ольстере.

Североирландские юнионисты, которые хотят более тесных связей с Лондоном, недовольны из-за фактического разделения между этой частью страны и остальным Соединённым Королевством.

Политик высказался за развязку через переговоры с Брюсселем, но если она невозможна, добавил он, Лондон согласится со своей стороны продлить действие исключений из протокола.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня прекращается льготный период, освобождающий поставщиков охлажденного мяса от оформления ряда документов. Лондон опасается дефицита мяса в Северной Ирландии и готов продлить льготный режим, но Брюссель настаивает на соблюдении пунктов протокола.

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