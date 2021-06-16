Таллин, , 13:15 — REGNUM Создание единой базы биометрических данных жителей Эстонии ABIS позволит получить доступ к уникальной информации о жителях страны не только своим госучреждениям, но и спецслужбам враждебных государств.

Об этом говорится в заявлении оппозиционной Эстонской Национальной консервативной партии EKRE, которая не поддержала в парламенте страны Рийгикогу 15 июня принятие закона об ABIS.

Партия намерена обжаловать создание единой базы в суде.

«База данных ABIS — это открытый список, туда могут собираться разные данные разными ведомствами. Пользователи системы не фиксируются, их количество может увеличиться, применяется перекрестное пользование», — рассказал вице-спикер Рийгикогу, член партии EKRE Мартин Хельме.

По его мнению, на данный момент в Эстонии девять разрозненных баз данных, но создание общей базы может все изменить кардинально: «Нас беспокоит, что у иностранных государств имеется возможность использовать эти данные. Кроме того, там прописан механизм, согласно которому базой смогут пользоваться большие компании».

Консерваторы выразили надежду, что президент Керсти Кальюлайд не провозгласит закон.