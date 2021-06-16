Сеул, 16 июня, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В сети появились официальные изображения модели SsangYong J100, выполненной в стиле внедорожника Korando 1996 года. Эскизы с автомобилем распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба SsangYong Эскизы нового внедорожника SsangYong J100

Автомобиль укомплектован изогнутыми дневными ходовыми огнями, длинными указателями поворотов и защитой мотора.

Также автопроизводители оснастят авто графически выделенной крышей, «мускулистыми» колёсными арками, сложным рисунком матрицы задних фонарей и полосой стоп-сигнала над задней дверью.

Ожидается, что официальная премьера J100 состоится в 2022 году.

Ранее в сети появились фотографии модернизированной версии пикапа SsangYong Rexton Sports. Версия автомобиля получила название Khan. Она имеет новый обвес, обновлённые двухрядные фонари и немного переработанный салон.

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