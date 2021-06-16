Таллин, , 13:14 — REGNUM Национальный парламент Эстонии Рийгикогу принял закон об объединении биометрических персональных данных в единую базу данных — ABIS. Об этом говорится в пресс-сообщении канцелярии Рийгикогу.

За принятие закона проголосовали 56 депутатов, 38 были против.

Таким образом, в Эстонии создается единая биометрическая база данных, полученных в рамках различных государственных процедур и в настоящее время внесенных в разные базы, в том числе общеевропейские.

По мнению правительства, предложившего закон, объединение в единую базу данных позволит государству обеспечить централизованный и единообразный подход к их обработке.

До сих пор такие данные были децентрализована и не позволяли управлять одинаково и единообразно, включая обеспечение безопасности данных. Кроме того, существующие ИТ-решения для идентификации и проверки устарели и нуждаются в обновлении.