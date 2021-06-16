Москва, , 13:08 — REGNUM Отношения России и Соединенных Штатов переживают момент, когда обеим странам нужно поворачивать к большему взаимопониманию. Об этом 16 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Считаю, что настал момент, когда нужно поворачивать отношения к большей если не конструктивности, то к большему взаимопониманию», — сказал Рябков ТАСС.

Он добавил, что это та установка, которую «мы имеем на нашем уровне и которую мы будем отрабатывать в дальнейшем в том числе».

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Российская делегация подходит к моменту встречи президентов с позитивным, рабочим настроем, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве (Швейцария) начнётся 16 июня в 13:35 по местному времени (14:35 мск).

Перед двусторонней встречей состоится протокольная съёмка. В 14:55 по местному времени (15:55 мск) запланированы переговоры в расширенном составе, подход прессы не предусмотрен.