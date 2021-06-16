Москва, , 13:07 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о гарантированном доходе должника, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Должник получает право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ при обращении взыскания на его доходы. То есть речь идет о неприкосновенной сумме в 12 702 рубля.

Однако новое правило не применяется к исполнительным документам, содержащим следующие требования: о взыскании алиментов, о возмещении вреда причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

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