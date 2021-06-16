Кострома, , 13:41 — REGNUM Известный оппозиционер и историк Валерий Соловей опроверг предположения костромских Телеграм-каналов об отказе участвовать в выборах в Госдуму от Костромской области. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Историк Валерий Соловей Личный архив

По словам политика, «окончательная ясность» в этом вопросе появится до конца июня 2021 года. Соловей не намерен быть самовыдвиженцем, однако не раскрывает название партии, при поддержке которой собирается пойти в Госдуму.

«Я не отказываюсь от своих намерений и по-прежнему намерен баллотироваться в Госдуму от вашего региона. Как только я получу окончательную ясность в этом вопросе, я сообщу. Думаю, это произойдёт довольно скоро — до конца этого месяца. Я не собираюсь быть самовыдвиженцем и пойду от одной из политических партий»

Напомним, о желании представить Костромской регион на выборах историк заявил в январе 2021 года. После этого он поучаствовал в круглом столе и записал обращение к жителям региона, в котором похвалил историко-культурный облик областного центра, душевность горожан, и заявил, что хочет помочь обитателям региона «жить лучше».

О желании поучаствовать в выборах кроме него заявляли депутат Костромской облдумы от ЛДПР Руслан Фёдоров и новый координатор регионального отделения партии Александр Спиридонов. В праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии по одномандатному округу №107 стал действующий депутат Государственной думы Алексей Ситников. По партийному списку в лидерах оказался заместитель председателя Костромской областной думы Иван Богданов. Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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