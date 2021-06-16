Цхинвал, 16 июня 2021, 13:02 — REGNUM Участились случаи незаконного проникновения на территорию Южной Осетии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Грузии. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.
По данным ведомства, зафиксированы случаи, когда грузинские БПЛА углублялись на югоосетинскую территорию на 150 метров в районе посёлка Уиста (Цнелис), где Грузия установила незаконный блокпост.
«БПЛА грубо нарушили воздушное пространство Южной Осетии, — говорится в сообщении. — В арсенале сил обороны, МВД и СГБ Грузии имеются и ударные беспилотники, способные нести вооружение и взрывные устройства, в связи с чем КГБ рассматривает данную реальность как угрозообразующий фактор».
В КГБ также призвали Тбилиси отреагировать на инициативу Цхинвала провести двустороннюю делимитацию и демаркацию грузино-югоосетинской границы.
Напомним, ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что на границе с Грузией имеются средства для того, чтобы пресечь нарушения государственной границы беспилотниками.
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