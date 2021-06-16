Цхинвал, , 13:02 — REGNUM Участились случаи незаконного проникновения на территорию Южной Осетии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Грузии. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.

По данным ведомства, зафиксированы случаи, когда грузинские БПЛА углублялись на югоосетинскую территорию на 150 метров в районе посёлка Уиста (Цнелис), где Грузия установила незаконный блокпост.

«БПЛА грубо нарушили воздушное пространство Южной Осетии, — говорится в сообщении. — В арсенале сил обороны, МВД и СГБ Грузии имеются и ударные беспилотники, способные нести вооружение и взрывные устройства, в связи с чем КГБ рассматривает данную реальность как угрозообразующий фактор».

В КГБ также призвали Тбилиси отреагировать на инициативу Цхинвала провести двустороннюю делимитацию и демаркацию грузино-югоосетинской границы.

Напомним, ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что на границе с Грузией имеются средства для того, чтобы пресечь нарушения государственной границы беспилотниками.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии рассказали о провокациях со стороны Грузии