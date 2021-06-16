Стокгольм, , 13:01 — REGNUM 16 июня президенту США Джозефу Байдену предстоит продемонстрировать, что он сможет «справиться» с напряженной встречей со своим коллегой Владимиром Путиным. Впоследствии американского президента будут сравнивать со всеми его предшественниками в Вашингтоне, которые пытались «уважать Москву». Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Карин Эрикссон.

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«Это не соревнование», — заявил Байден на пресс-конференции несколько дней назад. Там он рассказал о предстоящей встрече на высшем уровне в среду, 16 июня, с президентом России Владимиром Путиным и о своем последующем решении самостоятельно встретиться с представителями СМИ.

«Байден не хочет обсуждать, кто из них двоих говорил больше всех, придумывал самые лестные комплименты или самые оскорбительные замечания. Он хочет избежать конкуренции с Путиным, когда он поделится своим видением того, что было сказано и сделано», — написала Эрикссон.

«Понятно, что это все же конкуренция — хотя соперником Джозефа Байдена является не Владимир Путин, а экс-хозяева Белого дома. Холодная война закончилась 30 лет назад, Советский Союз стал Россией, а конфликты с Москвой уже не имеют такого веса, как раньше в Вашингтоне. Но такая особая динамика в отношениях между Востоком и Западом сохраняется, и это заметно по вниманию средств массовой информации в Соединенных Штатах перед встречей в Женеве. Европейское турне Джо Байдена было элементом любопытства, но теперь все серьезно, и стратегии Белого дома тщательно изучаются. Справится ли Байден? Заставит ли он себя уважать? Или это будет провал, подобный встрече Джона Кеннеди с Никитой Хрущевым ровно 60 лет назад?» — написала Эрикссон.

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