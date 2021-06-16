Тюмень, , 12:55 — REGNUM Комиссия по этике Тюменской областной думы второй раз переносит решение по поводу жалобы ряда представителей фракции «Единой России» на депутата фракции ЛДПР Александра Лобова. Об этом сообщил ИА REGNUM обвиняемый парламентарий.

Напомним, на заседании Тюменской областной думы 27 мая депутат Александр Лобов поднял тему долгостроев Югры, на которые исправно выделяются миллиарды бюджетных рублей по межрегиональной программе «Сотрудничество», однако объекты годами не сдаются в эксплуатацию. К примеру, в городе Нижневартовске десять лет строится клиническая больница. Начальная смета на объект была рассчитана на сумму четыре миллиарда рублей. За десять лет строительства, по словам Лобова, в объект вложили по программе «Сотрудничество» в четыре раза больше бюджетных денег — 16 млрд рублей. Причём 17 июня 2021 года на очередном заседании Тюменской областной думы будет решаться вопрос о выделении ещё семи миллиардов бюджетных рублей на этот бесконечный долгострой. Александр Лобов отметил в своём выступлении, что Счётной палатой ХМАО за все эти десять лет не проводилось ни одной проверки расходования бюджетных средств на строительство нижневартовской больницы. После настойчивых требований проверку расходования казённых миллиардов всё-таки проведут в четвёртом квартале 2021 года. Лобов предложил Счётной палате Тюменской области в свою очередь проверить расходование денежных средств на больницу, так как деньги программы «Сотрудничество» аккумулируются в бюджете именно Тюменской области, распределяют их депутаты Тюменской областной думы.

«Миллиарды бюджетных денег высасываются, как пылесосом, и оседают в карманах нечистоплотных югорских чиновников», — подчеркнул в выступлении Александр Лобов.

Эти слова возмутили на заседании двух депутатов-единороссов, а также спикера областной думы Сергея Корепанова. На возражение Лобова, что он адресовал свои слова нечистоплотным чиновникам ХМАО, а не всем подряд, единороссами облдумы на него была составлена жалоба в думскую комиссию по этике за оскорбление чиновников Югры.

Первое заседание комиссии состоялось 7 июня, но было перенесено, так как рабочая группа на тот момент не получила ответы на ряд запросов в правительство и думу Югры. Сегодня, 16 июня состоялось второе заседание комиссии, и его вновь перенесли на 30 июня. А далее срок полномочий Тюменской областной думы шестого созыва заканчивается. Новый созыв будет избираться в сентябре этого года.

Что касается запросов в Счётную палату ХМАО, ранее их делал сам депутат Лобов. Ответы были представлены парламентарием в редакцию ИА REGNUM. По данным Счетной палаты Югры в 2020 году по факту неправомерного использования бюджетных средств на финансирование строительства спорткомплекса в Сургуте было возбуждено уголовное дело на должностное лицо управления капстроительства. Ущерб бюджету составил 57,3 млн рублей. При возведении ещё одного знаменитого долгостроя Югры — железнодорожного вокзала в Нягани — было оплачено несмонтированное инженерное оборудование и некачественные строительные работы — ущербом в 46,5 мл рублей на данный момент занимаются следователи СКР. То есть наличие нечистоплотных чиновников в Югре, «в чьих карманах оседают бюджетные деньги» — это печальная реальность.