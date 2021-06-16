Москва, , 12:53 — REGNUM Парламентарии России и Белоруссии обсудили возможность распространения действия договоров ОСАГО, выданных в обеих странах, на всю территорию Союзного государства.

Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту было поручено организовать разработку проекта модельного законодательного акта «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» с целью унификации законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации в этой сфере, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас в Белоруссии и России действуют разные системы ОСАГО. При выезде за пределы государства регистрации транспортного средства его владелец вынужден заключать дополнительный договор международного страхования «Зеленая карта» (минимум на 15 дней) либо договор страхования в государстве въезда (в Беларуси — минимум на 15 дней, в России — от 5 дней).

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