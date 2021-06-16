Сеул, , 12:55 — REGNUM Министр морских дел и рыболовства Южной Кореи Мун Сон Хёк проведёт 17 июня встречу с министром по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

По их словам, личная встреча представителей двух стран состоится в Сеуле.

Известно, что участники встречи намерены обсудить пути развития сотрудничества в различных сферах, включая «умный» порт, арктические маршруты и экологичные суда.

Отмечается, что представитель Южной Кореи также намерен обратиться к финскому министру с просьбой поддержать Южную Корею при выборе членов Совета Международной морской организации (ИМО).