Стокгольм, , 12:51 — REGNUM 16 июня президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин встретятся в Женеве. Это первая встреча двух мировых лидеров с тех пор, как в США был избран новый президент. Сейчас Байден совершает свою первую зарубежную поездку в качестве президента Соединенных Штатов, в ходе которой он встретится с Путиным. Однако корреспондент шведского телеканала SVT Стефан Осберг в Вашингтоне считает, что ожидания от предстоящего саммита предельно невысоки. Об этом он заявил в студии SVT.

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«Белый дом надеется на эту встречу, на то, что президент Байден покажется энергичным и жестким. Но мы должны четко понимать, что ожидания от этой встречи чрезвычайно низки», — заявил Осберг в утренней студии SVT.

Корреспондент SVT в Москве Берт Сундстрём в свою очередь отмечает, что Россия считает Джо Байдена «резко антироссийским» президентом.

«Если не как врага, то все знают, что он как минимум заядлый противник. Отношения действительно очень плохие, поэтому Путин, вероятно, попытается показать, что Россия противостоит агрессивному и злому Байдену. Но сам факт того, что они встречаются, означает, что это будет как минимум повод для разговоров внутри страны, своего рода большая пропагандистская победа для Путина», — объяснил Сундстрём.