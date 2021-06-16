Стокгольм, , 12:57 — REGNUM 15 июня большинство депутатов Риксдага постановило, что правительство Швеции должно как можно скорее начать расследование того, как шведские органы государственной власти и организации по усыновлению занимаются вопросами усыновления шведскими семьями детей с иностранным гражданством. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Решение было принято после нескольких разоблачений о нарушениях, которые имели место при усыновлении шведскими семьями детей из Чили и ряда других стран.

В 2018 году телеканал SVT вместе с чилийскими журналистами сообщил, как приемных детей из Чили в 1970-х и 80-х годах могли усыновлять без согласия их родителей. Весной 2021 года вопрос о приемных детях вновь подняла газета Dagens Nyheter.

Теперь Риксдаг поручил правительству немедленно начать расследование и дать оценку порядку усыновлений детей, имевших место с 1950-х годов по настоящее время.

Отмечается, что «Социал-демократы» и «Зеленые» голосовали против принятия данного решения.