Стокгольм, , 12:49 — REGNUM Лидер «Левых» Нуши Дадгостар ставит на карту свое будущее в качестве лидера партии, предъявляя ультиматум правительству Швеции Стефану Лёвена. Однако этот бой, как считает журналистка шведской газеты Aftonbladet Лена Меллин, политик проиграет.

Напомним, что 15 июня лидер «Левых» Нуши Дадгостар поставила правительству Стефана Лёвена ультиматум, целью которого является изменение предложения правительственного расследования об установлении в Швеции рыночного механизма арендной платы за жилье. Если правительство не пойдет на уступки, партия грози инициировать процедуру вынесения вотума недоверия.

«Лидер Левой партии Нуши Дадгостар объявила, что у правительства есть время до десяти часов утра четверга (17 июня — прим. ИА REGNUM), чтобы провести с ней встречу. Только таким образом, премьер-министр Стефан Лёфвен избежит вынесения вотума недоверия. Гнев Дадгостар вызван предложениями правительственного расследовании о введении рыночного механизма установления арендной платы в новостройках, которое 4 июня было передано министру юстиции Моргану Йоханссону», — написала Меллин.

«По словам Дадгостар, которая дала Лёвену 48 часов, предложение вынудит людей покинуть свои дома. Когда время истечет, он должен либо выбросить результаты расследования в мусорную корзину, либо начать переговоры с Ассоциацией арендаторов по вопросам будущей арендной платы. Стефан Лёфвен, конечно, не пойдет ни на одно, ни на другое. Расследование является частью Январского соглашения между правительством, Центристами и Либералами, поэтому просто так отказаться от него невозможно. Во-вторых, правительство не ведет переговоров с Ассоциацией арендаторов. Это делают владельцы недвижимости… Лидер Левых своими необдуманными маневрами поставила на карту свой авторитет и, следовательно, свое будущее как лидера партии. Кто же потом в будущем сможет поверить, что ее соображения имеют под собой основания? Не так много людей», — написала Меллин.

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