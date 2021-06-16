Москва, , 12:42 — REGNUM В ходе 60-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России обсудили вопросы подготовки модельного законодательства и бюджета. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Приоритет — обеспечение решений президентов двух государств, отметил председатель Парламентского собрания, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда мы говорим о поступательном развитии и сближении позиций, в первую очередь надо начинать с законодательного обеспечения решений глав государств», — цитирует Володина сайт Госдумы.

При этом он отметил, что депутатам необходимо эффективно работать над гармонизацией законодательства и подготовкой модельных законов, а также уделить внимание развитию приграничного сотрудничества двух государств.

Володин предложил рассмотреть другие регионы, где в дальнейшем можно было бы «обсудить вопросы реализации молодежных программ, гуманитарных проектов, приграничного сотрудничества».

В своем выступлении первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Владимир Андрейченко отметил поддержку, которую оказывает Россия на фоне попыток стран Запада дестабилизировать ситуацию в республике.

«Уверен, что интенсивный диалог глав государств и правительств по вопросам углубления стратегического партнерства и развития союзного строительства станет достойным ответом как внешним, так и внутренним оппонентам Союзного государства», — сказал Андрейченко.

Парламентарии России и Белоруссии также обсудили внесение изменений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «О бюджете Союзного государства на 2020 год», отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2020 год и подготовку бюджета на 2022 год.

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