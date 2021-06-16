Стокгольм, , 13:09 — REGNUM 15 июня министр иностранных дел Швеции Анн Линде завершила свой двухдневных визит на Украину в качестве председателя ОБСЕ. Об этом она заявила в интервью шведскому телеканалу SVT Nyheter.

По ее словам, международное сообщество не должно забывать, что в конфликте на территории Донбасса уже погибли 14 тысяч человек.

«Конфликт является одной из самых больших угроз европейской безопасности и европейским принципам, под которыми подписались все государства-члены ОБСЕ», — заявила министр.

«Проблема заключается в том, что Россия не признает себя стороной конфликта, а пытается представить это как внутри украинский конфликт. Но этого не признают другие страны, которые, наоборот, говорят, что это конфликт между Россией и Украиной. Нельзя забывать, что за это время в конфликте погибли уже почти 14 тысяч человек», — добавила Линде.