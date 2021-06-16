Минск, , 12:41 — REGNUM «В случае конфликта каждый двор, каждый дом, глава семьи, по крайней мере, должны суметь защитить свою семью, себя и, естественно, все вместе ту землю, территорию, на которой они живут. Вот это будет всенародная защита», — заявил 16 июня Александр Лукашенко, выступая в Шклове на совещании по вопросам территориальной обороны.

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«За прошедший год мы на себе ощутили, как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей и толкали некоторых из них фактически на предательство собственного народа. Всегда необходимо давать такой отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю», — отметил он при зачитывании выступления.

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«Словом, в любой момент приехали, подняли по тревоге, трое суток ‑ и все на местах, охраняют те объекты, которые нужно здесь охранять, — добавил Лукашенко. — К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия. Одна из целей встречи — дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне (у нас их 7), в каждом районе были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение президентом. Чтобы все услышали отсюда, из этого кабинета, сигнал к тому, что все должны быть готовы».

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