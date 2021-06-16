Стокгольм, , 12:43 — REGNUM 15 июня лидер «Левых» пообещала начать процедуру вынесения вотума недоверия правительству Швеции в течение 48 часов, если оно не пойдет на уступки и не изменит предложение правительственного расследования о введении арендной платы за жилье на рыночных условиях. Однако министр юстиции Швеции Морган Йоханссон считает угрозу «Левых» несостоятельной. Об этом заявил 15 июня в ходе пресс-конференции, передает новостное агентство SVT Nyheter.

«Я не считаю серьезным желание отправить правительство отставку по причине законопроекта, который даже еще не был внесен», — заявил Йоханссон.

«Левые сегодня заявили, что они хотят, чтобы правительство отозвало законопроект. Что ж, в этом случае я хочу заявить, что правительственного законопроекта нет как такового в принципе. Ситуация, в которой мы сейчас находимся, заключается в том, что мы только что получили результаты расследования, которые только что были переданы на согласование», — добавил Йоханссон.

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