Стокгольм, , 12:40 — REGNUM «Христианские демократы» и «Шведские демократы» считают несостоятельным угрозу «Левых» отправить правительство Швеции в отставку. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Напомним, что 15 июня лидер «Левых» Нуши Дадгостар поставила правительству Стефана Лёвена ультиматум, целью которого является изменение предложения правительственного расследования об установлении в Швеции рыночного механизма арендной платы за жилье. Если правительство не пойдет на уступки, партия грозит инициировать процедуру вынесения вотума недоверия.

«Если есть возможность отправить правительство Лёвена в отставку, мы, конечно же, не упустим эту возможность, но я считаю, что очевидно, что Левые и Нуши Дадгостар блефуют», — заявила в интервью SVT лидер «Христианских демократов» Эбба Буш.

«Если Нуши Дадгостар действительно намерена отправить правительство в отставку, то она и Левые должны продемонстрировать, что они настроены решительно. Я и Шведские демократы считаем, что правительство Лёвена так вредно для Швеции, что мы воспользуемся любой возможностью, чтобы сместить премьер-министра. Но отличие от «Левых», только у Шведских демократов достаточно мандатов, чтобы инициировать процесс вынесения вотума недоверия», — говорится в письменном заявлении лидера «Шведских демократов» Джимми Окессона.

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