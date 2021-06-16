Минск, , 12:33 — REGNUM Настоящий отпор деструктивному воздействию на Белоруссию, которое идет от стран Запада, может дать только всенародная оборона и потому регионы страны должны быть готовы к проведению мобилизации в короткий срок. Об этом 16 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече по вопросам территориальной обороны в Шкловском райисполкоме, его слова приводит агентство БелТА.

По словам президента Белоруссии, за прошедший год стран ощутила на себе, как деструктивное информационное воздействие и экономическое, а также политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение ее граждан и толкали некоторых из них «фактически на предательство собственного народа».

«Всегда необходимо давать такой отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю», — сказал он.

Также Лукашенко напомнил, что в начале недели посещал предприятия по производству стрелкового оружия и боеприпасов, к созданию которых власти страны подтолкнула необходимость укреплять материально-техническую базу войск территориальной обороны.

«В случае конфликта каждый двор, каждый дом, глава семьи, по крайней мере, должны суметь защитить свою семью, себя и, естественно, все вместе ту землю, территорию, на которой они живут. Вот это будет всенародная защита», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня заместитель польского министра иностранных дел Марцин Пшидач заявил, что Польша будет продолжать тактику давления на белорусскую власть.