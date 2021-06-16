Санкт-Петербург, 16 июня, 2021, 12:26 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 63 человека, сообщили 16 июня в федеральном оперштабе. Это на 10 человек больше, чем в предыдущие сутки, и на 15 больше, чем два дня назад.

Дарья Драй ИА REGNUM Красная зона ковидной больницы

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Показатель суточной смертности сейчас примерно соответствует цифрам конца января — начала февраля 2021 года, когда происходило начало спуска с гребня второй волны эпидемии.

Всего за время пандемии жертвами ковида в Петербурге уже стали 15 062 человека. Летальность болезни в регионе составляет 3,32%.