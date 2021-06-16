Москва, , 12:26 — REGNUM Власти России при подготовке саммита с США сделали максимум, чтобы он окончился позитивно, заявил 16 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Российская сторона при подготовке к саммиту сделала максимум для того, чтобы он получился позитивным и увенчался результатами, которые позволят приостановить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений и начать движение вверх», — сказал Рябков РИА Новости.

Дипломат добавил, что сегодня важнейший день, весь мир «следит за этим событием с предельным вниманием».

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Как сообщало ИА REGNUM, встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве (Швейцария) начнётся 16 июня в 13:35 по местному времени (14:35 мск).

Перед двусторонней встречей состоится протокольная съёмка. В 14:55 по местному времени (15:55 мск) запланированы переговоры в расширенном составе, подход прессы не предусмотрен.

После переговоров Байден проведет пресс-конференцию в особняке в соседнем парке Eaux-Vives, время её начала не указано. Путин будет общаться с прессой раньше.