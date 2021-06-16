Москва, 16 июня, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Никто не ожидает каких-либо серьезных договоренностей во время встречи Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве. Российско-американские саммиты по-прежнему не определяют судьбу мира. В лучшем случае этот саммит может привести к повышению предсказуемости и стабильности, а также нормализации отношений между двумя ядерными державами. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Микаэль Виньярски.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

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«На этот раз Москва и Вашингтон согласны по одному пункту: обе стороны пытаются снизить ожидания от саммита Байден — Путин. Вместо этого основное внимание уделяется «нормализации».

Но что подразумевается под нормализацией? Возвращение к тому, что когда-то было?

И если да, то к какому моменту в прошлом?

Ситуация не может вернуться к тридцатилетней давности, когда Соединенные Штаты стояли в одиночестве, как властелин мира. Советская империя была в руинах (по словам Путина, «величайшая геополитическая катастрофа века»), государства-сателлиты Центральной Европы освободились от удушающей хватки Москвы, а восточный альянс ОВД был упразднен.

К ситуации 20-летней давности? К тому времени Путин пришел к власти в России, а Соединенные Штаты впервые пострадали от террористической атаки исламистов на их собственной территории.

10 лет назад? Россия начала попытки вернуть утраченную сферу интересов с военного вторжения в Грузию. За этим последовала аннексия Россией украинского полуострова Крым, поддержка сепаратистов в Донбассе и экспансия на Ближний Восток через вступление в войну в Сирии.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии

Отношения между США и Россией вновь достигли очередного дна, в то время как Китай постепенно превращается в новую военную и экономическую сверхдержаву.

Через несколько недель после вступления в должность Байден заявил в своем первом телефонном разговоре с Путиным, что он ясно дал понять, «что те дни, когда Соединенные Штаты спускали на тормозах агрессивные действия России — вмешательства в наши выборы, кибератаки, отравления своих граждан» — прошли».

Последовали новые санкции и контрсанкции. Когда Байден в телеинтервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей», Россия вернула своего посла из Вашингтона, а США отозвали своего представителя из Москвы.

Конкретным результатом встречи в Женеве может стать то, что США и Россия отправят послов обратно в места их постоянного нахождения. В таком случае нормализацию следует считать скромной.

Есть те, кто считает, что саммит может установить «холодный мир» между США и Россией. В таком мире два ядерных гиганта должны согласиться предотвратить новую гонку вооружений, точно так же, как они смогли это сделать во время Холодной войны. Тогда миру не будет угрожать разрушительный мировой пожар.

(сс) Matt Johnson Президент США Джо Байден

Однако Байдену трудно добиться такой стабилизации, не дав Путину свободу действий создавать хаос в тех местах, которые Москва считает своей сферой интересов. «Есть области, в которых мы можем работать вместе, если Путин этого захочет», — сказал Байден после саммита НАТО в понедельник (14 июня — прим. ИА REGNUM).

Возможно, этого достаточно для все более многополярного мира, где Байден, который во время своей поездки в Европу заручился поддержкой на встречах с союзниками по G7, НАТО и ЕС, в первую очередь заострил свое политическое внимание на вызове со стороны Китая», — написал Виньярски.