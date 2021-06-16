Сеул, , 12:24 — REGNUM Представители стран-участниц МИКТА провели 15 июня видеоконференцию, в рамках которой обсудили пути развития сотрудничества между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Участники встречи отметили роль объединения в содействии многостороннего сотрудничества, а также согласились с позицией представителя Южной Кореи о расширении вклада МИКТА в борьбу с изменением климата и пандемией коронавируса.

МИКТА — неформальное объединение пяти стран: Мексики, Индонезии, Южной Кореи, Турции и Австралии, так называемых «средних держав», основанное в 2013 году.