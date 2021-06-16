Киев, , 12:29 — REGNUM Глава наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления компании Юрия Витренко от должности. Текст заявления Споттисвуд опубликовал 16 июня «Интерфакс-Украина».

"Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления я считаю, что такое отстранение отвечает интересам «Нафтогаза» и Украины» — сказала она.

Глава набсовета компании отметила, что после публикации предписания Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) относительно Витренко, она обсудила сложившуюся ситуацию с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром юстиции Денисом Малюськой, после чего прияла соответствующее решение.

«Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021 года», — добавила Споттисвуд.

По её словам, Витренко не обсуждал с членами правления и наблюдательного совета «Нафтогаза» решение обжаловать предписание НАПК, а также отказался добровольно приостановить исполнение своих обязанностей.

Напомним, ранее в НАПК решили, что Витренко был незаконно назначен на должность главы НАК «Нафтогаз». В то же время чиновник пообещал обжаловать данное решение в суде.

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