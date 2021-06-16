Пекин, , 12:20 — REGNUM Совместное заявление Евросоюза и США по Китаю по итогам их саммита — это грубое вмешательство во внутренние дела КНР. Об этом 16 июня заявил на брифинге заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

«Заявление по итогам саммита ЕС — США выходит далеко за рамки цели развития двусторонних отношений. <…> Оно является грубым вмешательством во внутренние дела КНР», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать документ по итогам саммита, в котором ЕС и США заявили о своей обеспокоенности по поводу «прав человека в Синьцзяне и Тибете» и ситуации в Гонконге, а также в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Также Лицзянь уточнил, что, по мнению Пекина, вышеуказанный документ очерняет действия Китая, а также содержит обвинения и распространяет дезинформацию.

«Мы отвергаем и осуждаем это», — добавил официальный представитель МИД ЕКНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай планирует расширить сотрудничество с Россией в сфере космоса.