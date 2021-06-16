Ташкент, , 12:15 — REGNUM Затраты на подготовку и проведение выборов президента Узбекистана составят 300 млрд сумов ($28,3 млн). Об этом 16 июня заявил представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Адхам Ибодуллаев, сообщили в пресс-службе комиссии.

По его словам, смета расходов согласована с министерством финансов Узбекистана. Ибодуллаев отметил, что расходы запланированы с учетом анализа адресной и целевой траты каждого сума.

На проведение общепартийных мероприятий и предвыборной агитационной кампании кандидатов выделят 15,4 млрд сумов ($1,45 млн). На каждого кандидата приходится по 3,097 млрд сумов ($292 тыс.).

Представитель ЦИК добавил, что деньги будут выделены на расходы 14 избирательных округов, на обеспечение избирательных участков флагом, гербом, инвентарем и принадлежностями, а также на выплату заработных плат членам избирательных участков.

Каждая окружная избирательная комиссия получит по 57 млн сумов ($5370), каждая участковая избирательная комиссия — по 12 млн сумов ($1130).

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