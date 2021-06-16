Джакарта, , 12:10 — REGNUM Делегация Европейского союза совершила виртуальный визит в индонезийскую провинцию Южная Суматра для изучения инвестиционного и торгового потенциала между Индонезией и ЕС, сообщает Antara.

В рамках усилий по улучшению отношений с Индонезией ЕС заинтересован в налаживании связей с Южной Суматрой, особенно в сельскохозяйственном секторе.

Торговые связи ЕС с другими странами Юго-Восточной Азии, такими как Таиланд, Малайзия и Вьетнам, более обширные, чем с Индонезией.

В 2016 году было заключено соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Европейским союзом (ЕС) с целью увеличения торговых и инвестиционных сделок друг с другом.

Между тем, исследования, проведенные Европейским союзом, также показывают, что благодаря соглашению о партнерстве Индонезия сможет увеличить ВВП на 5 млрд индонезийских рупий до 2032 года.